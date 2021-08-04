Российский борец Артур Найфонов проиграл в полуфинале Олимпиады-2020

Россиянин Артур Найфонов разгромно проиграл в полуфинале летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В полуфинале он проиграл схватку с Хассаном Язданичарати из Ирана (1:7). Бронзовый финал с участием Найфонова состоится завтра, 5 августа.

На старте турнира россиянин прошёл представителя Словакии Бориса Макоева — 6:0, — а в четвертьфинале — турка Османа Гочена со счётом 12:1.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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