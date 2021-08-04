Никита Нагорный: золото Олимпиады-2020 в многоборье я просто отдал

Олимпийский чемпион — 2020 в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный поделился впечатлениями от выступлений на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 Нагорный завоевал золото в командном многоборье, а также бронзу в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.
«Всем без разницы, какое у тебя состояние, ведь это Олимпийские игры. Если анализировать, то вольные упражнения я полноценно не сделал, золото в многоборье я просто отдал.
На чемпионате Европы или чемпионате России ещё можно выходить в многоборье и набирать 88 баллов. Но на Олимпиаде 88 баллов — это не мой уровень, я уже должен выходить и набирать 89 или 88,7. Здесь я могу критиковать только себя.
Я ещё думал перед выступлением, что нужно усложнять комбинацию, экспериментировать. А когда Давид Белявский готовил мне перекладину, то я спросил, может быть, не стоит рисковать. Он сказал: «Конечно, просто сделай свою программу». В итоге остальные ничего особенного не сделали, и у меня — третье место», — приводит слова Нагорного ТАСС.
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