Саутин — об ошибке Шлейхера во время наскока на трамплин: воспринимаю это с удивлением

Российский специалист в прыжках в воду, пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин прокомментировал выступление Никиты Шлейхера на Олимпиаде в Токио в прыжках с трамплина. Никита в синхронных прыжках получил нулевую оценку за свою заключительную попытку, проскочив доску.

«Я воспринимаю это с удивлением. Такие ошибки происходят от нервов, от недостатка концентрации, от того, что спортсмен психологически не настроен нужным образом. У Никиты ведь уже случалось подобное в этом сезоне — на Кубке мира. Значит, спортсмен не справляется с напряжением крупных стартов. Другого объяснения я найти не могу. Тем более, что не слишком хорошо знаю этого спортсмена, не видел его на сборах, не готов рассуждать о системе его подготовки.

Трамплин — сам по себе очень тяжёлый снаряд в плане работы с доской. Но если спортсмен на нём специализируется, он просто обязан держать технику наскока под постоянным контролем. Как держал её я сам. Потому что это реально 50% успеха. Просто в отношении конкретного спортсмена такие вопросы правильнее адресовать тренеру. На чемпионате России Никита отпрыгал просто замечательно. Но как только он выезжает на более серьёзные старты, что-то словно переключается в голове.



Для меня это, повторюсь, очень странно: если ты приезжаешь на Олимпийские игры, то не должен думать, как наскакиваешь на трамплин. Всё это должно быть отработано до абсолютного автоматизма, и даже если что-то не получается, все трамплинисты с детства приучены «спасать» прыжок. Просто у Шлейхера наскок вышел таким, что спасти было уже невозможно», — приводит слова Саутина RT.