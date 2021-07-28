Россиянин совершил худший прыжок Олимпиады-2020. Никита плюхнулся на воду животом

Сборная России отлично стартовала на Олимпиаде-2020 в Токио. У нас много золота, много ярких и запоминающихся побед (одни гимнасты что творят!), но и без казусов не обходится.

В соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов претендовали на бронзовую медаль вплоть до заключительной попытки. Но в тот момент, когда нужно было просто исполнить свой прыжок, что-то пошло совсем не так.

Животом на воду

После пяти прыжков в финале Шлейхер и Кузнецов шли на третьем месте, отставая от Мексики на три балла. Впереди – Китай и США, сражающиеся друг с другом за золотые медали.

Россияне на последнюю попытку заявили 4,5 оборота вперёд – прыжок непростой, но и не запредельно трудный – его исполняют почти все участники олимпийского финала.

Но с самого начала исполнения стало понятно – что-то пошло не так. Шлейхер неправильно исполнил наскок на трамплин, и прыжок оказался полностью сорван. Никита ни докрутить сальто не успел, ни раскрыться перед входом в воду. По сути – плюхнулся в бассейн животом.

Несмотря на то, что Кузнецов попытку исполнил неплохо, судьи закономерно поставили паре 0 баллов за грубейшую ошибку. В синхронных прыжках так положено – оценки ставятся именно паре, а не каждому из спортсменов по отдельности. Столь низкая оценка, разумеется, лишила российскую пару шансов на награды, да и вообще отбросила на последнее место в финале.

«Предъявлять я ничего не буду»

«Наскок не удался – Никита не смог выполнить заявленный прыжок. Так как это синхронные прыжки, то оба получили нули. На ответственных стартах у меня такого не было, но Саутин бился ногами и получал два балла, китайцы в Афинах прыгали на ноль. Нам нужно было сделать последний прыжок обычно – и сто процентов была бы медаль. К сожалению, случилось так, возможно, это нервы. С Никитой разговора не было, в деревне будет собрание, и мы обсудим. Предъявлять я ничего не буду, считаю, нам просто не повезло», – рассказал Кузнецов.

На данный момент прыжок Шлейхера – худший на Олимпиаде в Токио. Были и грубые ошибки, но без баллов судьи пока ещё никого не оставляли. За россиянина очень обидно.

Прыжок на ноль для высокого международного уровня – событие не уникальное, но очень редкое. Жаль, что с россиянами на Олимпиаде это происходит уже не впервые: пять лет назад Надежда Бажина также совершила очень грубую ошибку и не получила от судей баллов.