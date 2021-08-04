6-кратная чемпионка ОИ Светлана Ромашина объявила, что Игры в Токио — последние для неё
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Шестикратная олимпийская чемпионка, россиянка Светлана Ромашина после победы в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) объявила, что не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже. 31-летняя спортсменка заявила, что это её финальные Олимпийские игры.
«У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не те, что были в 18 лет.
Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости не важно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».
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