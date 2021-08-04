Ромашина объяснила, почему российские синхронистки выступили на Олимпиаде в образе пауков

Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, почему она и её напарница Светлана Колесниченко выступали в победном финале Олимпиады-2020 в Токио в образе пауков. Ромашина и Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов.

«На чемпионате мира мы долго думали, кого можно изобразить. Перебирали исполнителей, артистов, даже животный мир. Пришли к выводу, что пауков на мировой арене ещё никто не изображал, поэтому решили показать публике именно такой образ. Специально для нашей идеи даже была написана музыка, автором которой стал Михаил Экимян. Кстати, музыку «Русалки», под которую мы выступали ранее, писал тоже он.

Мы постарались показать как страшных пауков, так и весёлых. Каждый может выбрать для себя того паука, который больше понравится», — передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата».

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