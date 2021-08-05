Евгений Луканцов не сумел пробиться в финал ОИ-2020 в гребле на байдарке на 200 м

В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ у мужчин в категории байдарка-одиночка на 200 м.

Во втором заезде Россию представлял Евгений Луканцов, который не сумел финишировать не ниже четвёртого места, что позволило бы ему пробиться в финал A. Он стал пятым, продемонстрировав результат 36.036. Евгений выступит в финале B (за 9-16 места).

Напомним, что в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.