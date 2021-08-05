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Светлана Черниговская не пробилась в финал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 500 м

Светлана Черниговская не пробилась в финал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 500 м
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В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории байдарка-одиночка на 500 м.

В третьем полуфинальном заезде выступала представительница России Светлана Черниговская, которая финишировала последней, показав время 1:56.066. Выиграла заезд Линнея Стенсильс из Швеции (1:51.902), следом за ней – датчанка Эмма Остранн Йёргенсен (1:52.931), замкнула тройку — Марта Вальчикевич из Польши (1:53.860).

За медали могут побороться лишь две лучшие спортсменки из каждого заезда.

Напомним, что в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

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Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. 1/2 финала
05 августа 2021, четверг. 03:58 МСК
Окончено
1
Данюта Козак
Венгрия
1:52.016 FA
1
Тамара Чипеш
Венгрия
1:51.698 FA
1
Лиза Кэррингтон
Новая Зеландия
1:51.680 FA
1
Линнея Стенсильс
Швеция
1:51.902 FA
2
Алис Вуд
Австралия
1:53.079 FA
2
Хермин Петерс
Бельгия
1:52.829 FA
2
Эмма Остранн Йёргенсен
Дания
1:52.931 FA
2
Тереза Портела
Португалия
1:52.557 FA
3
Ольга Худенко
Беларусь
1:52.755 FB
3
Кейтлин Регал
Новая Зеландия
1:53.495 FB
3
Марта Вальчикевич
Польша
1:53.860 FB
3
Милица Новакович
Сербия
1:53.149 FB
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Новости. Олимпиада 2020
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