Светлана Черниговская не пробилась в финал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 500 м

В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории байдарка-одиночка на 500 м.

В третьем полуфинальном заезде выступала представительница России Светлана Черниговская, которая финишировала последней, показав время 1:56.066. Выиграла заезд Линнея Стенсильс из Швеции (1:51.902), следом за ней – датчанка Эмма Остранн Йёргенсен (1:52.931), замкнула тройку — Марта Вальчикевич из Польши (1:53.860).

За медали могут побороться лишь две лучшие спортсменки из каждого заезда.

Напомним, что в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

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