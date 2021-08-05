Американец Райан Краузер с олимпийским рекордом завоевал золото ОИ-2020 в толкании ядра
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Американский легкоатлет Райан Краузер выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра. Он установил новый олимпийский рекорд — 23,30 м. Краузер на Играх-2016 установил рекорд 22,52 м, а в Токио во всех шести попытках продемонстрировал результаты лучше того достижения (22,83; 22,93; 22,86; 22,74; 22,54 и 23,30).
Серебряным призёром стал американец Джо Матиас Ковач. Бронза досталась представителю Новой Зеландии Томасу Уолшу.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) — 23,30 (олимпийский рекорд).
2. Джо Матиас Ковач (США) — 22,65.
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22,47.
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