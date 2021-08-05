Мария Ласицкене прокомментировала выход в финал Олимпиады-2020

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала выход в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В квалификации она с третьей попытки выполнила необходимый норматив — 1,95 м.
«Так случилось со мной, значит, должна была пережить этот момент, должна справиться с этим. Хорошо, что финал вечером, а что касается сегодняшнего утра, то со мной всё хорошо, я с утра спокойно размялась. Единственное, это жара, но с этим все как-то справляются, поэтому и я не должна быть исключением, мне лучше жара, чем холод.
Я не сомневалась, что борьба за выход в финал будет длиться до квалификационной высоты. Девочки очень сильные, все готовились к Олимпийским играм и хотят в финал», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Финал состоится 7 августа.
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- 5 августа 2021
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