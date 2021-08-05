Легендарный Карл Льюис раскритиковал сборную США, которая провалила эстафету 4х100 м на ОИ

Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Карл Льюис раскритиковал американских легкоатлетов, которые заняли лишь шестое место в своём забеге в эстафете 4х100 м и не вышли в финал Олимпиады-2020 в Токио. Трейвон Бромелл, Фред Керли, Ронни Бейкер и Крэйвон Гиллеспи пробежали дистанцию за 38,10 секунды, лучший результат в двух забегах на счету Ямайки (37,82 с).
«Сборная США сделала всё не так, как надо, в мужской эстафете. Они не так передавали палочку, неправильно работали ногами. В команде нет лидера.
Полное разочарование. Неприемлемо, что сборная США выглядела хуже, чем дети с AAU (с соревнований американских спортсменов-любителей. — Прим. «Чемпионата»), — написал Льюис в своём «твиттере».
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- 5 августа 2021
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