Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дмитрий Губерниев отреагировал на выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«В четырёх партиях мы обыграли сильнейших бразильцев и теперь мы выступим в финале. Браво, молодцы, парни, молодцы. Вот это я понимаю, классная работа.

Российский волейбол в финале Олимпийских игр в Токио. Поздравляю, парни! Вы красавцы», — сказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.

Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Финал состоится 7 августа.

На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.