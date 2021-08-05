Дмитрий Губерниев отреагировал на выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.
«В четырёх партиях мы обыграли сильнейших бразильцев и теперь мы выступим в финале. Браво, молодцы, парни, молодцы. Вот это я понимаю, классная работа.
Российский волейбол в финале Олимпийских игр в Токио. Поздравляю, парни! Вы красавцы», — сказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.
Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Финал состоится 7 августа.
На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.
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- 5 августа 2021
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