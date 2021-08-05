Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, выиграл золото, которое стало для России 15-м на Олимпиаде-2020.

В активе сборной России также 21 серебряная и 19 бронзовых наград. На шестую строчку опустилась Великобритания (15-18-16).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 23 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (27-34-234), на третьем — Япония (21-7-13). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню состоятся соревнования в 40 видах спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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