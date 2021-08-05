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Российский боксёр Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио, одолев американца Рейгана

Российский боксёр Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио, одолев американца Рейгана
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Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке со счётом 3:2 Альберт одолел представителя США Дюка Рейгана.

Напомним, завтра, 6 августа, в финале Олимпиады-2020 бой проведёт ещё один российский боксёр — Муслим Гаджимагомедов. Он выступает в весовой категории до 91 кг. В 1/2 Муслим одолел новозеландца Дэвида Ньику. В финальном поединке ему будет противостоять кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус.

Сегодня, 5 августа, на ринг выходил ещё один россиянин, Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг. Он стал бронзовым призёром Олимпиады. В полуфинальном поединке Бакши раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузу.

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