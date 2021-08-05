Российская велогонщица Дарья Шмелёва стала 10-й в кейрине на Олимпиаде-2020

Российская велогонщица Дарья Шмелёва заняла четвёртое место в утешительном финале за 7-12 места в кейрине на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Это означает, что она заняла итоговое 10-е место.

Ранее Дарья Шмелёва завоевала бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде в Токио.

Лидером неофициального медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.