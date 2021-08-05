Нидерландка Браспеннинкс завоевала золото Олимпиады в кейрине, украинка — в шаге от бронзы

Нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс завоевала золотую медаль в кейрине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), выиграв финальный заезд. Второе место заняла представительница Новой Зеландии Эллесс Эндрюс. Бронзу завоевала Лорьян Женест из Канады.

Украинка Елена Старикова стала четвёртой, её соотечественница Любовь Басова — шестой.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.