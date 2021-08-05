Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Нидерландка Браспеннинкс завоевала золото Олимпиады в кейрине, украинка — в шаге от бронзы

Нидерландка Браспеннинкс завоевала золото Олимпиады в кейрине, украинка — в шаге от бронзы
Комментарии

Нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс завоевала золотую медаль в кейрине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), выиграв финальный заезд. Второе место заняла представительница Новой Зеландии Эллесс Эндрюс. Бронзу завоевала Лорьян Женест из Канады.

Украинка Елена Старикова стала четвёртой, её соотечественница Любовь Басова — шестой.

Олимпиада 2020. Велоспорт
Трек. Женщины. Кейрин. Финал
05 августа 2021, четверг. 11:53 МСК
Окончено
1
Шанне Браспеннинкс
Нидерланды
Winner
2
Эллесс Эндрюс
Новая Зеландия
+0.061
3
Лорьян Женест
Канада
+0.148

Лидером медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021