Нидерландка Браспеннинкс завоевала золото Олимпиады в кейрине, украинка — в шаге от бронзы
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Нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс завоевала золотую медаль в кейрине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), выиграв финальный заезд. Второе место заняла представительница Новой Зеландии Эллесс Эндрюс. Бронзу завоевала Лорьян Женест из Канады.
Украинка Елена Старикова стала четвёртой, её соотечественница Любовь Басова — шестой.
Олимпиада 2020. Велоспорт
Трек. Женщины. Кейрин. Финал
05 августа 2021, четверг. 11:53 МСК
Окончено
1
Шанне Браспеннинкс
Нидерланды
Winner
2
Эллесс Эндрюс
Новая Зеландия
+0.061
3
Лорьян Женест
Канада
+0.148
Лидером медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.
Комментарии
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