Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев победил в четвертьфинале летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте в противостоянии с представителем Тринидада и Тобаго Николасом Полом.
В первом заезде россиянин проиграл сопернику 0,295 секунды, во втором — 0,268. Однако по итогам второго заезда российская сторона подала протест из-за нарушения со стороны Пола, и Николасу было засчитано поражение. В решающем старте победил Дмитриев.
Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в этой дисциплине.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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- 5 августа 2021
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