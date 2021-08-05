Британец Мэттью Уоллс завоевал золото Олимпиады-2020 в омниуме

Британский велогонщик Мэттью Уоллс завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), одержав победу в финальном заезде с результатом 153 очка. Второе место занял новозеландец Кэмпбелл Стюарт, уступивший победителю 24 очка. Бронзовую медаль завоевал итальянец Элиа Вивиани.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

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