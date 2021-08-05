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Британец Мэттью Уоллс завоевал золото Олимпиады-2021 в омниуме

Британец Мэттью Уоллс завоевал золото Олимпиады-2020 в омниуме
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Британский велогонщик Мэттью Уоллс завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), одержав победу в финальном заезде с результатом 153 очка. Второе место занял новозеландец Кэмпбелл Стюарт, уступивший победителю 24 очка. Бронзовую медаль завоевал итальянец Элиа Вивиани.

Олимпиада 2020. Велоспорт
Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал)
05 августа 2021, четверг. 12:07 МСК
Окончено
1
Мэттью Уоллс
Великобритания
153
2
Кэмпбелл Стюарт
Новая Зеландия
129
3
Элиа Вивиани
Италия
124

Лидером медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

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Новости. Олимпиада 2020
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