Волков предположил, кто станет соперником российских волейболистов в финале Олимпиады-2020

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков дал прогноз на полуфинал Франция — Аргентина на Олимпиаде-2020 в Токио, победитель которого сразится со сборной России.
«Сложно сказать, кто станет победителем второго полуфинала. Франция и Аргентина — хорошие и организованные команды. Они примерно одинаковые. Скорее всего, если смотреть по игре, должна выходить Франция. С другой стороны, в спорте возможно всё. Это максимально неудобные друг для друга соперники.
Финал Россия — Франция может стать украшением Олимпиады. Но кто бы ни был нашим соперником, мы должны забирать золотые олимпийские медали. Ребята уже сделали большое дело — сейчас можно выдыхать и побеждать на кураже», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 5 августа 2021
-
13:32
-
13:26
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
13:11
-
12:58
-
12:58
-
12:40
-
12:36
-
12:32
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:24
-
11:24
-
11:13
-
11:12
-
11:04
-
10:53
-
10:44
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
10:21
-
10:18
-
10:17
-
10:07