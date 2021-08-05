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Волков предположил, кто станет соперником российских волейболистов в финале Олимпиады-2020

Волков предположил, кто станет соперником российских волейболистов в финале Олимпиады-2020
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Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков дал прогноз на полуфинал Франция — Аргентина на Олимпиаде-2020 в Токио, победитель которого сразится со сборной России.

«Сложно сказать, кто станет победителем второго полуфинала. Франция и Аргентина — хорошие и организованные команды. Они примерно одинаковые. Скорее всего, если смотреть по игре, должна выходить Франция. С другой стороны, в спорте возможно всё. Это максимально неудобные друг для друга соперники.

Финал Россия — Франция может стать украшением Олимпиады. Но кто бы ни был нашим соперником, мы должны забирать золотые олимпийские медали. Ребята уже сделали большое дело — сейчас можно выдыхать и побеждать на кураже», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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Новости. Олимпиада 2020
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