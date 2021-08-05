Российский ходок Василий Мизинов прокомментировал дисквалификацию на Олимпиаде-2020

Российский ходок Василий Мизинов, который выступал в ходьбе на 20 км на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), прокомментировал дисквалификацию. За 7 километров до финиша Мизинов получил третье предупреждение и был дисквалифицирован.

«Я не знаю, как комментировать то, что случилось со мной, со стороны виднее, наверное. Меня в жизни только два раза снимали: на чемпионате России и юниорском чемпионате Европы. Поэтому для меня было очень неожиданно, что тут за один километр мне сразу две записки дали.

Но в том, что тут произошло, виноват только я, а оспаривать решение судей смысла нет никакого. Говорить о том, что во всем виноваты судьи, я не буду.

Я лично настраивался на борьбу, была тактика держаться в лидирующей группе. Но не срослось», — приводит слова Мизинова ТАСС.

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