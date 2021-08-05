Российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020

Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале он победил индуса Кумара Рави (7:4).

На старте турнира россиянин одолел американца Томаса Патрика Гилмана — 5:4, в четвертьфинале — Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (счёт 6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию), а в полуфинале победил в противостоянии с Резой Атринагарчи из Ирана (8:3).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Лидирует Китай (33-24-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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