Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзу Олимпиады-2020

Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В бронзовом финале он одержал победу в схватке с Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).

На старте турнира россиянин прошёл представителя Словакии Бориса Макоева — 6:0, а в четвертьфинале — турка Османа Гочена со счётом 12:1, а в полуфинале проиграл схватку с Хассаном Язданичарати из Ирана (1:7).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград. Лидирует Китай (33-24-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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