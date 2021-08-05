Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзу Олимпиады-2021

Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзу Олимпиады-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В бронзовом финале он одержал победу в схватке с Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).

На старте турнира россиянин прошёл представителя Словакии Бориса Макоева — 6:0, а в четвертьфинале — турка Османа Гочена со счётом 12:1, а в полуфинале проиграл схватку с Хассаном Язданичарати из Ирана (1:7).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград. Лидирует Китай (33-24-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021