Бельгийка Нафиссату Тьям завоевала золото Олимпиады-2020 в семиборье

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям, выступающая в семиборье, завоевала золото Олимпийских игр в Токио (Япония). Она заработала 6791 очко. Второе место заняла Анук Веттер из Нидерландов (6689). Бронзу завоевала другая нидерландка Эмма Остервегел. У неё 6590 очков. Россиянки в данном виде легкоатлетической программы не участвовали.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая. У китайских спортсменов 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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