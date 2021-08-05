Бельгийка Нафиссату Тьям завоевала золото Олимпиады-2020 в семиборье
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Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям, выступающая в семиборье, завоевала золото Олимпийских игр в Токио (Япония). Она заработала 6791 очко. Второе место заняла Анук Веттер из Нидерландов (6689). Бронзу завоевала другая нидерландка Эмма Остервегел. У неё 6590 очков. Россиянки в данном виде легкоатлетической программы не участвовали.
Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Семиборье. 800 м
05 августа 2021, четверг. 15:20 МСК
Окончено
1
Нафиссату Тьям
Бельгия
2
Анук Веттер
Нидерланды
3
Эмма Остервегел
Нидерланды
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая. У китайских спортсменов 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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Комментарии
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