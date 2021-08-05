Илья Шкуренёв занял 8-е место в десятиборье на Олимпиаде

Спортсмен Илья Шкуренёв, представляющий Россию в десятиборье на Олимпийских играх в Токио, выступил в последнем раунде соревнования — беге на 1500 метров.
В этом забеге Шкуренёв занял седьмое место. Его время — 4,34.62.
Итоговое положение Ильи после всех десяти видов — восьмое место (8413).
Олимпийским чемпионом в современном десятиборье впервые в карьере стал канадец Дэмиан Ворнер (9018), побив свой собственный и мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал Кевин Майер из Франции (8726). Бронза у австралийца Эшли Молони (8649 ).
Сборная России находится на пятом месте в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио. У России 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (29-35-27), на третьем — Япония (22-10-14).
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 5 августа 2021
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:18
-
15:14
-
15:05
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:46
-
14:42
-
14:29
-
14:18
-
14:12
-
14:09
-
14:07
-
13:44
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:25