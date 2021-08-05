Илья Шкуренёв занял 8-е место в десятиборье на Олимпиаде

Спортсмен Илья Шкуренёв, представляющий Россию в десятиборье на Олимпийских играх в Токио, выступил в последнем раунде соревнования — беге на 1500 метров.

В этом забеге Шкуренёв занял седьмое место. Его время — 4,34.62.

Итоговое положение Ильи после всех десяти видов — восьмое место (8413).

Олимпийским чемпионом в современном десятиборье впервые в карьере стал канадец Дэмиан Ворнер (9018), побив свой собственный и мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал Кевин Майер из Франции (8726). Бронза у австралийца Эшли Молони (8649 ).

Сборная России находится на пятом месте в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио. У России 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (29-35-27), на третьем — Япония (22-10-14).



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