Илья Шкуренёв — 7-й после прыжков с шестом в программе десятиборья на Олимпиаде-2020

Российский десятиборец Илья Шкуренёв продемонстрировал результат 5,10 м в прыжках с шестом на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Это позволило ему занять четвёртое место в группе B и набрать 941 очко.

В общем зачёте Шкуренёв поднялся на седьмую позицию (6946).

Лидирует канадец Дамиан Уорнер (7490). На второй строчке располагается австралиец Эшли Молоуни (7269). Замыкает тройку канадец Пирс Лепаж (7175).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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