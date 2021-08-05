Илья Шкуренёв — 7-й после прыжков с шестом в программе десятиборья на Олимпиаде-2020
Поделиться
Российский десятиборец Илья Шкуренёв продемонстрировал результат 5,10 м в прыжках с шестом на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Это позволило ему занять четвёртое место в группе B и набрать 941 очко.
В общем зачёте Шкуренёв поднялся на седьмую позицию (6946).
Лидирует канадец Дамиан Уорнер (7490). На второй строчке располагается австралиец Эшли Молоуни (7269). Замыкает тройку канадец Пирс Лепаж (7175).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Новость по темеИлья Шкуренёв: в глазах судьи читалась какая-то ненависть ко мне
Комментарии
- 5 августа 2021
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:34
-
08:18
-
08:10
-
08:08
-
07:58
-
07:52
-
07:25
-
07:21
-
07:12
-
07:01
-
06:49
-
06:41
-
06:35
-
06:24
-
06:23
-
06:16
-
06:08
-
06:03
-
06:00
-
05:55
-
05:50
-
05:49
-
05:45
-
05:35
-
05:19
-
05:18
-
05:06
-
05:03
-
04:52
-
04:20
-
03:55
-
03:43
Партнерский контент