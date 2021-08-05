Легкоатлетка Кристина Тимановская назвала условие возвращения в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ставшая участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала, при каком условии вернётся на родину. В настоящее время Тимановская, которая ранее получила гуманитарную визу Польши, находится в Вене.

«Я готова вернуться в Беларусь, когда там для меня будет безопасно», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши и прилетела в Вену.

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