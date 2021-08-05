Легкоатлетка Кристина Тимановская назвала условие возвращения в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ставшая участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала, при каком условии вернётся на родину. В настоящее время Тимановская, которая ранее получила гуманитарную визу Польши, находится в Вене.
«Я готова вернуться в Беларусь, когда там для меня будет безопасно», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».
Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши и прилетела в Вену.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 5 августа 2021
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:18
-
15:14
-
15:05
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:46
-
14:42
-
14:29
-
14:18
-
14:12
-
14:09
-
14:07
-
13:44
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:25