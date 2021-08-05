Узбекская «художница» снялась с Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Узбекская спортсменка Сабина Ташкенбаева, выступающая в художественной гимнастике, не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио из-за коронавируса. Об этом она рассказала в видео, выложенном в «фейсбуке» Федерации гимнастики Узбекистана.

Вместо Ташкенбаевой за сборную Узбекистана по художественной гимнастике выступит Екатерина Фетисова.

Ранее Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 31 новом положительном тесте на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм. В этот список вошёл один спортсмен. Другие случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналистов и персонала. Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 358.

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