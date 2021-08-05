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Россиянка Анжелика Сидорова прокомментировала завоевание серебра на Олимпиаде-2021

Россиянка Анжелика Сидорова прокомментировала завоевание серебра на Олимпиаде-2020
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Российская спортсменка Анжелика Сидорова прокомментировала завоевание серебряной медали в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Результат Сидоровой — 4,85 м, золото завоевала американка Кэти Нажотт (4,90 м).

«Хватало волнения, давления. Тренер сказала, что очень меня любит и гордится, что я сделала всё, что могла. Посвящаю медаль сама себе. Чуть-чуть не получилось, но горжусь, что вообще получилось собраться и так начать.

Олимпийская деревня — очень круто. Самое крутое впечатление: еду в лифте, и тут заходят 8 чемпионов по спортивной гимнастике с медалями. И ты стоишь в лифте: а-а-а, вы такие крутые, ребята. Чуть с ума не сошла. Повсюду олимпийские чемпионы, желают удачи. Атмосфера — фантастика.

Мечтала встретить гимнастов, встретила — это очень яркий момент. К сожалению, я вообще всю Олимпиаду упустила. Сейчас приеду домой и неделю буду пересматривать. Не хотелось перегореть, не потратить много эмоций. Знала, что не нужно этого делать.

Этот сезон ещё не закончен. Пока не представляю, как дальше прыгать, но хочется. Ещё финал Бриллиантовой лиги надо отпрыгать, не хочется пропускать.

С каждым годом сложнее и сложнее. Посмотрим, как жизнь пойдёт», — передаёт слова Сидоровой корреспондент «Чемпионата».

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Новости. Олимпиада 2020
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