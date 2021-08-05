Владимир Путин обратился к борцу Зауру Угуеву, который завоевал золото Олимпиады-2020

Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Зауру Угуеву, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале Угуев победил индуса Кумара Рави (7:4).

«Уважаемый Завур Ризванович!

Поздравляю Вас с яркой победой в Токио.

Двукратный чемпион мира, призёр самых престижных турниров, Вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

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