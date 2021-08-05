Владимир Путин обратился к борцу Зауру Угуеву, который завоевал золото Олимпиады-2020
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Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Зауру Угуеву, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале Угуев победил индуса Кумара Рави (7:4).
«Уважаемый Завур Ризванович!
Поздравляю Вас с яркой победой в Токио.
Двукратный чемпион мира, призёр самых престижных турниров, Вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники.
Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
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