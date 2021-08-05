НОК Беларуси о последнем месте женской сборной в эстафете 4x400: мы опередили Багамы!

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) в телеграм-канале «Team.by» прокомментировала выступление сборной страны в эстафете 4x400 метров на Олимпийский играх в Токио (Япония). Белорусская команда стала последней, показав худшее время (3.33,00).

«Беларусь опередила Багамы в квалификации женской эстафеты 4х400 м на Олимпиаде в Токио!!! Девчонки! Вы – молодцы! Время белорусского квартета (Юлия Близнец, Эльвира Герман, Александра Хильманович, Астерия Узо Лимай) магическое – 3 мин. 33,0 сек. В своем забеге они – восьмые, но опередили в общем зачете одного из фаворитов – команду Багамских островов, которая потеряла при передаче палочку. В финал вышли восемь лучших команд. Лучшее время среди белорусок у Юлии Близнец – 51,67 сек», – говорится в сообщении НОК.

Отметим, что сборная Багамских островов была дисквалифицирована и не смогла завершить эстафету.