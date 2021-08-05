Скабеева резко ответила на претензии МОК в адрес российских телеканалов

Телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале прокомментировала претензии Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес российского телевидения. МОК выразил озабоченность резким ростом комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпийских играх – 2020 в Токио, на российских государственных телеканалах. В частности, множество издёвок последовало в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

«Что за бред! И не валите в один котёл. Программа ‘60 минут’ париков не носит. И никого не оскорбляет. Но!

В России есть мужчины и женщины. В жизни и в спорте. Мы не гомофобы. Но ‘баловство’ меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству.

В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения, мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов, когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины.

И не переживайте так за трансгендера Хаббард, тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны", — написала Скабеева.

Напомним, Лорел Хаббард выступала на Олимпиаде в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Она не смогла поднять штангу в трёх подходах в рывке (120 кг и дважды — 125 кг) и завершила выступления досрочно. У Хаббард есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин.