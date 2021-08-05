Сборная Бельгии по хоккею на траве обратилась к болельщикам после победы на Олимпиаде

Мужская сборная Бельгии по хоккею на траве, завоевавшая золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) прокомментировала долгожданную победу на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Мы сделали это. После стольких лет крови, пота, слёз и любви к нашему виду спорта мы реализуем нашу мечту, завоевав золотые медали Олимпиады.
Спасибо всем нашим болельщикам, которые верили в нас с самого начала этого путешествия, нашим сотрудникам, федерации и всем игрокам, которые сделали возможной мечту, родившуюся более 10 лет назад.
Увидимся в субботу, 7 августа, в 17:00 на главной площади Брюсселя, площади Шарля Рожье, чтобы отпраздновать этот исторический момент вместе с вами», — написал официальный аккаунт сборной Бельгии по хоккею на траве.
Напомним, в финале Олимпиады-2020 бельгийцы одолели сборную Австралии. Основное время встречи завершилось вничью 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0). По буллитам победила команда Бельгии — 3:2.
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