Андреева и Ромасенко вышли в четвертьфинал в гребле на каноэ в двойке на дистанции 500 м

Российский дуэт Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли пятое место в заплыве на каноэ на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио. Они прошли дистанцию за 2:05.604 и выступят в четвертьфинале.

Первыми стали китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня, который прошли дистанцию за 1:57.870. Второе место заняли немки Лиза Ян и Софи Кох (2:01.184). Первые два место получили путевку в полуфинал.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 58 медалей, из которых 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, которые взяли 29 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых медалей. Замыкает тройку Япония, у которой 22 золотые, 10 серебряных и 20 бронзовых наград.