Бойфренд Симоны Байлз прокомментировал её проблемы на Олимпиаде-2020

Игрок НФЛ (американский футбол) Джонатан Оуэнс, бойфренд четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз, прокомментировал проблемы гимнастки, с которыми та столкнулась на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Мне было больно за неё. Я видел её лицо, знаю, что оно может выражать. Могу читать по её губам в некоторой степени, частично понимать, что происходит и что она говорила тренеру.
Я уже заранее понимал, что происходит. Поэтому я надеялся лишь, что она сможет преодолеть это и выступить. У меня всё переворачивалось внутри, поскольку ей это не удалось.
Она была в каком-то странном состоянии, когда всё пошло не так. Когда привыкаешь, что всё всё время идёт как надо и вдруг происходит что-то не то, ты теряешь уверенность», — цитирует Оуэнса NY Post.
Напомним, Симона Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 6 августа 2021
-
10:37
-
10:33
-
10:15
-
10:14
-
10:13
-
10:10
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:14
-
09:11
-
08:36
-
08:33
-
08:29
-
08:18
-
08:12
-
08:07
-
08:03
-
07:52
-
07:46
-
07:37
-
07:22
-
06:46
-
06:40
-
06:36
-
06:27
-
06:26
-
06:19
-
06:15
-
06:11
-
06:01
-
05:34
-
05:34
-
05:32
-
05:23