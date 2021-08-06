Бойфренд Симоны Байлз прокомментировал её проблемы на Олимпиаде-2020

Игрок НФЛ (американский футбол) Джонатан Оуэнс, бойфренд четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз, прокомментировал проблемы гимнастки, с которыми та столкнулась на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Мне было больно за неё. Я видел её лицо, знаю, что оно может выражать. Могу читать по её губам в некоторой степени, частично понимать, что происходит и что она говорила тренеру.

Я уже заранее понимал, что происходит. Поэтому я надеялся лишь, что она сможет преодолеть это и выступить. У меня всё переворачивалось внутри, поскольку ей это не удалось.

Она была в каком-то странном состоянии, когда всё пошло не так. Когда привыкаешь, что всё всё время идёт как надо и вдруг происходит что-то не то, ты теряешь уверенность», — цитирует Оуэнса NY Post.

Напомним, Симона Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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