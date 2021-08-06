Российская волейболистка объявила, что готова переиграть матч ОИ после допинга бразильянки

Диагональная сборной России по волейболу Наталия Гончарова заявила, что готова переиграть четвертьфинальный матч Олимпиады-2020 с Бразилией, после того как стало известно о допинге у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты.

«Должны быть чёткие, понятные правила насчёт объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о её результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле.

Расстраивает, что нет чётких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», — цитирует Гончарову «Р-Спорт».

Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшетой в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.