Велогонщица Войнова победила Шмелёву в 1/32 финала в спринте на Олимпиаде-2020 в Токио

Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова встретились друг с другом в 1/32 финала соревнований в спринте на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Победу одержала Войнова.

Анастасия вышла в 1/16 финала, Дарья попробует пробиться в следующий этап через утешительный раунд.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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