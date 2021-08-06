Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2020

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Победа велогонщиц в мэдисоне позволила сборной Великобритании подняться на четвёртую позицию. В активе британцев 17 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых наград.



У России 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали. Пятой идёт Австралия (17-6-20).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (30-35-27), на третьем — Япония (22-10-15). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.