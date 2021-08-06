Сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья Олимпиады-2020

В Токио (Япония) на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр» завершились квалификационные соревнования Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в женском многоборье.
Россию представляли Дина и Арина Аверины. По итогам четырёх упражнений — с обручем, мячом, булавами и лентой — наши спортсменки заняли первые два места, набрав 106,300 и 106,175 балла соответственно. Ближайшая преследовательница — представительница Израиля Линой Ашрам (103,100).
Дина Аверина на первом этапе с обручем набрала 27,625 балла, на втором с мячом — 27,600, на третьем с булавами — 28,275, на четвёртом с лентой — 22,800. У Арины — 27,225, 27,250, 28,100 и 23,600 соответственно.
Финал состоится завтра, 7 августа.
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- 6 августа 2021
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