Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Эльвира Хасанова заняла 16-е место в спортивной ходьбе на 20 км

Эльвира Хасанова заняла 16-е место в спортивной ходьбе на 20 км
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова завершила выступление в спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка держалась в группе лидеров, но ближе к финишу россиянка начала сдавать и не смогла побороться за награду. Соревнование Эльвира Хасанова закончила на 16-м месте. Её результат 1:31:58.

Победительницей стала итальянка Антонелла Пальмизано со временем 1:29:12. Второе место заняла колумбийка Сандра Аренас 1:29:37. Третье место у китаянки Лю Хун 1:29:57.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 30 золотыми наградами, 35 серебряными и 27 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 22 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Новость по теме
Сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья Олимпиады-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021