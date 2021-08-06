Эльвира Хасанова заняла 16-е место в спортивной ходьбе на 20 км

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова завершила выступление в спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка держалась в группе лидеров, но ближе к финишу россиянка начала сдавать и не смогла побороться за награду. Соревнование Эльвира Хасанова закончила на 16-м месте. Её результат 1:31:58.

Победительницей стала итальянка Антонелла Пальмизано со временем 1:29:12. Второе место заняла колумбийка Сандра Аренас 1:29:37. Третье место у китаянки Лю Хун 1:29:57.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 30 золотыми наградами, 35 серебряными и 27 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 22 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей.