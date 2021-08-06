Российский борец Гаджимурад Рашидов проиграл японцу в полуфинале Олимпиады-2020

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы россиянин Гаджимурад Рашидов не смог выйти в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. В полуфинале он проиграл в схватке с японцем Такуто Отогуро со счётом 2:3. Бронзовый финал с участием Рашидова состоится завтра, 7 августа.

На старте олимпийского турнира россиянин прошёл представителя Армении Вазгена Теваняна — 6:0, а в четвертьфинале победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 6:2.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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