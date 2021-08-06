Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады-2020

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал летней Олимпиады в Токио (Япония) в весовой категории до 97 кг. В полуфинале он победил кубинца Рейнериса Саласа Переса со счётом 4:0.
В 1/8 финала Садулаев прошёл представителя Азербайджана Шарифа Шарифова — 5:0, а в четвертьфинале — грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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