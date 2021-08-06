«Двойные стандарты? Результат пришёл сегодня». Роднина о допинге бразильской волейболистки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость, что игрок женской сборной Бразилии по волейболу Тандара Алвес Кайшета покинула Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительной допинг-пробы.
«Какие двойные стандарты? Результат пробы пришёл сегодня. Пока не было результата, спортсменка и допускалась. Как только появились показатели, они стали применяться. Другой вопрос, что делать с результатами, в каких матчах она играла, — это, наверное, будет темой для обсуждения.
Просто шоу Малахова: чужое ДНК и чужой муж. У волейболистки взяли пробу месяц назад, идёт время обработки, получили результат и сообщили. Половину наших спортсменов лишали медали уже потом. Они показывали результаты, сдавали пробы. А обработка проб — небыстрый процесс», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшетой в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.
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