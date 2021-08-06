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Россиянка Ульяна Баташова стала 9-й в современном пятиборье на ОИ, хотя стартовала 1-й

Россиянка Ульяна Баташова стала 9-й в современном пятиборье на ОИ, хотя стартовала 1-й
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Российская спортсменка Ульяна Баташова, выступающая в современном пятиборье, стала девятой на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Баташова, первой отправившаяся на дистанцию, на девятом месте закончила последнюю гонку (лазер-ран), порядок старта в которой определяется с учётом предыдущих соревнований.

Золото с олимпийским рекордом завоевала британка Кейт Френч. Серебро на счету представительницы Литвы Лаура Асадаускайте. Бронза у Шарольты Ковач (Венгрия).

Олимпиада 2020. Современное пятиборье
Женщины. Бег + стрельба
06 августа 2021, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Кейт Френч
Великобритания
1385, OR
2
Лаура Асадаускайте
Литва
1370
3
Шарольта Ковач
Венгрия
1368

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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