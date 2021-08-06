Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Российские синхронистки стали лучшими в технической программе групп на Олимпиаде-2021

Российские синхронистки стали лучшими в технической программе групп на Олимпиаде-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Российские синхронистки показали лучший результат в технической программе групп на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Россиянки показали результат 97,2979 балла. Вторыми стали китаянки (96,2310 балла), третьими — украинки (94,2685 балла).

За сборную России выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар. Произвольная программа состоится завтра, 7 августа.

Олимпиада 2020. Синхронное плавание
Группы. Техническая программа
06 августа 2021, пятница. 13:30 МСК
Идёт
1
Япония
2
Украина
3
Египет

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021