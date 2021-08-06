Российские синхронистки стали лучшими в технической программе групп на Олимпиаде-2020

Российские синхронистки показали лучший результат в технической программе групп на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Россиянки показали результат 97,2979 балла. Вторыми стали китаянки (96,2310 балла), третьими — украинки (94,2685 балла).

За сборную России выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар. Произвольная программа состоится завтра, 7 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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