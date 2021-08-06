Директор «Самбо-70»: борцы пока не оправдывают ожиданий, советская школа нас разбаловала

Директор «Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российских борцов на Олимпиаде в Токио, а также золото Заурбека Сидакова в весовой категории до 74 кг.
«Посылаю Заурбеку только поздравления, а эмоции какие могут быть? Только положительные, других и быть не может. Но в целом, как мы всегда ожидаем, борцы пока не оправдывают ожиданий. Советская школа нас разбаловала, мы всегда добивали всех в этом виде и выигрывали у всех. Но сейчас любая медаль на вес золота в такой сложившейся ситуации. Если наша команда в борьбе доберёт одну-две золотые медали — результат можно считать успешным.
Ещё вчера наша сборная побила результат Олимпиады в Рио. Уже можно с уверенностью сказать, что Токио для нас оказался намного успешнее, по всем показателям, моментам и медалям», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 6 августа 2021
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