Тренер борцов Тедеев: от финала жду, что у нас будет двукратный олимпийский чемпион

Тренер российских борцов Джамболат Тедеев прокомментировал выступление на Олимпийских играх в Токио.

«Нервов потратил много. Понять может тот, кто в этой миссии находится. Вы помните Олимпиаду в Рио, сколько золота было? И сколько сейчас? Вопрос: у кого есть столько медалей? Американцы нас не догонят, у них один вес не боролся, один вылетел. По очкам мы впереди.



Конечно, мы каждую мелочь вчера отрабатывали. Ошибки проанализировали и дали установку. Была задача замотать соперника в первом периоде, в краю ковра атаковать и выносить. На руках надо было работать, не давать шанса. Мы хорошо знаем соперника, метод борьбы, навыки. Что касается Рашидова, то он себе не поверил. За шесть минут ни одну попытку не сделал. Когда начал контрактовать, дали два балла, а потом убрали. Вопросы есть, конечно.



От завтрашнего финала жду, что у нас в команде будет двукратный олимпийский чемпион. Будем готовиться на Олимпиаду во Францию. Также ждём бронзовую медаль Рашидова. Любая медаль на вес золота.



Американец в тяжёлом весе удивил, его ещё два года назад наш выиграл в финале юношеских Олимпийских игр. Сегодня он олимпийский чемпион. Будем готовиться к Франции, есть чему учиться и к чему стремиться», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.