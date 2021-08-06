«Знаю, что могу лучше». Дина Аверина — об итогах квалификации на Олимпиаде-2020

Россиянка Дина Аверина подвела итоги своего выступления в квалификации турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио, отметив влияние на выступления спортсменок сильно дующего кондиционера.
Дина выиграла квалификацию, опередив сестру Арину на 0,125 балла.
«Я сегодня после мяча почувствовала кондиционер, потому что когда уходила с площадки — подуло холодным воздухом, и сразу подумала «Нужно что-то на себя накинуть, чтобы не простыть». Говоря о выступлении с лентой, возможно, это сказывалось, но я не обращала внимания, потому что в тренировочном зале кондиционер дует ещё сильнее — и справа, и слева — ленту там отработать невозможно.
Делаю по памяти? Да, нужно, главное, правильно кидать предмет. В голове же это всё осталось, мы должны были доработать до автоматизма. Но скажу, что выступать здесь с лентой нужно включая голову.
Не слишком довольное выражение лица после ленты? Скорее уставшее. Я редко бываю собой довольна, знаю, что могу лучше, могу показать настоящую художественную гимнастику, как просит Ирина Винер. И когда я этого не делаю — расстраиваюсь, что я её подвожу», — приводит слова Дины Авериной «Матч ТВ».
Медали в индивидуальном многоборье будут разыграны завтра, 7 августа. Соревнования начнутся в 9:20 мск.
- 6 августа 2021
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