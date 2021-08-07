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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2021 в пляжном волейболе

Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио
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Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальном матче они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).

Обладателями бронзы стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Пляжный волейбол
Мужчины. Финал. Норвегия - Россия
07 августа 2021, суббота. 05:30 МСК
Норвегия
Окончено
2:0
Россия
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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