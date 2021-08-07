Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальном матче они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).

Обладателями бронзы стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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