Российская команда заняла 12-е место на ОИ-2020 в байдарках-четвёрках на 500 метров

Российские спортсменки в утешительном заезде Олимпийских игр в Токио в байдарках-четвёрках на 500 метров заняли четвертое место.

Российская команда в составе Светланы Черниговской, Киры Степановой, Анастасии Долговой и Натальи Подольской показали результат 1:40.951 и заняли итоговое 12-е место на турнире.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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