Российская синхронистка Шишкина заявила о завершении карьеры после Олимпиады в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заявила о завершении карьеры после Олимпийских игр в Токио.

«Практически все думают, что я найду себя в жизни после спорта. И думают, что помогать мне в этом не надо — ты такая боевая, добьёшься, пробьёшься, но при этом меня никто никуда не зовёт. А переть постоянно танком… Я от этого устала, ведь на протяжении многих лет мы постоянно преодолеваем себя в спорте. Резервы на преодоление уже, что называется, на грани.

Поэтому я планирую пока в первую очередь отпуск в декабре. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно послушать природу. Может, что-то придёт в голову необычное, потому что сейчас, когда я начинаю думать о будущем, у меня в голове появляется красная табличка с надписью «отдохни ты, отдохни, ну просто отдохни!» Кроме как об отдыхе, я ни о чем не хочу думать», — цитирует Шишкину «РИА Новости».